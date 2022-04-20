Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret

KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında çıkan kavga nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, her iki dosyanın birleştirilmesi talebini reddetti.

Meram ilçesi, Hasanköy Mahallesi, Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2010'dan beri husumetli olduğu komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Sanık avukatları da olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan polis memurunun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Savunmaların ardından dosyaların birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz 2022'e erteledi.