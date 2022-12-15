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Son Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı

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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve her yerde aranan baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Sanıklardan Kadir İstekli ise asayiş şube polisleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kadir İstekli, asayiş şube polisleri tarafından gözaltına alınırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise her yerde aranıyordu.

Sanıklardan Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre,6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı

H.K.G.'nin savcılığa şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, başkanı, yöneticisi, mütevellisi a, b, c hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Çocukların istismarı, şiddete uğraması bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yusuf Ziya Gümüşel Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

mahalle sakini:

Tiyatro oynanıyor kız erğer haklıysa 15 yıldır nerdeydi nderler. Ne oluyorsa bir gün psikoloğa gidiyor ertesi gün aniden değişiyor bir radyo programcısıyla gizli gizli yazışırken annesine yakalanıyor ve aniden hiç evden çıkmayan kız aniden İzmir'e gidiyor kirli oyunlar devrede.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sahte Hacılar sizi

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Ersoy Odabas:

Ha bir de, sadece iddianamedeki suçu işleyen değil, Cemaatteki etrafındaki herkes de suçlu oluyor bu durumda, gördükleri bildikleri ve ses etmedikleri için... Bakalım yargı ne diyecek...

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