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Son Dakika: 6'lı Masa'nın mutabakat metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Keşke bakmaz olaydım

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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'nın yayınladığı 'Ortak Mutabakat Metni' hakkında konuştu. Erdoğan, "Karşımızda gerçi henüz bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyacaklarını sanmıyoruz. Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında6'lı Masa'nın yayınladığı 'Ortak Mutabakat Metni' hakkında açıklamalarda bulundu.

6'lı Masa ve yayınlanan mutabakat metni hakkında Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün altı parti aylarca çalışıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. İnsan ister istemez bir beklentiye giriyor. Netice itibariyle hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Karşımızda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz masa olduğunu unutmuyoruz.Yine de ne yapmışlar bir bakalım dedik, keşke bakmaz olaydık.

Kendimiz adına değil bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini tahmin etmemize rağmen milletimiz adına üzüntü duyduk.

Metinle ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bakmamışlar."

Şehir hastanelerini kapatmayı, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi; siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye yazmazlardı. Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz' diye PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'na sataşarak tüm terör örgütlerine ve kullananlara selam veriyorlar.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek', yazıklar olsun. Sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Bir tek kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (16)

Leonidas:

Neyse artık HDPyi hedef göstermeden eleştiri yapmaya başladınız. Nasılsa sizin istediğiniz gibi ayrı olarak aday çıkartacaklar. Sahi ne vaad ettiniz onlara?

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osmanlı:

Bağımsızlığa ihanet, emperyalizmine köleliğin kabul bildirgesi. Emperyalizmin bir teşekkür üne bile muhtaç hale gelmiş Turk luk le sorunu olan bir altılı masa. Sahsi menfaatlerini ulkenin menfaatlerinden ustun tutanlara karsi tek guc...BUYUKSUN BAHCELI VE ERDOGAN. Türk milleti size minnettar..

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Akıncı Akıncı:

Sen galiba 20 yıl öncekini hatırlamıyorsun ha gerçi size göre funyada hiç bir şey üretilmiyordu yoksa kesin yaparlardı :)

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