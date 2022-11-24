Son Dakika! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu. ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuru ile 2023 sınav takvimi açıklandı.

YKS, 17-18 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Buna göre üniversite hayali kuran adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarına 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde girecek. Açıklamada, "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi.

DİĞER SINAVLARIN TARİHLERİ

YKS'nin yanı sıra KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavın da tarihleri belli oldu. Buna göre ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023, KPSS Alan Bilgisi 29 Temmuz 2023, KPSS ÖABT ise 06 Ağustos 2023'te yapılacak.