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Son Dakika: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak

Güncel Haberler

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" açıklamasını yaptı.

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin Özer, "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

Bakan Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızda son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz 1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

14 Mayıs Seçimi Mahmut Özer Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

KUL HAKKI:

Her seçimde olan durum yeni birşey yok neyin haberi bu ?

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Mahmut at:

Çok yormayın bu eğitimcileri

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Hasan Issız:

Beğenmeyen arkadaşlar neyini beğenmediniz bu kararın. Sanki ilk defa oluyormuş gibi her seçimde seçimin ertesi günü tatil oluyordu zaten burdan da mı algı peşindesiniz. Bırakın bu ucuz hareketleri.

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