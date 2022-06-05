Son Dakika: 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sözel bölümü başladı - Haberler

Son Dakika: 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sözel bölümü başladı
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Son dakika: 1 milyon 236 bin öğrenci bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 oturumda yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. Sabah 9.30'da başlayan sözel oturum için öğrenciler saat 09.00'da kimlik ve sınava giriş belgeleri ile sınav yerlerine alındı. Saat 10.45'te bitecek olan sözel oturumun ardından saat saat 11.30'da sayısal oturum başlayacak ve bu sınav da 80 dakika sürecek.
Lgs merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başladı. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Sözel oturumun ardından saat 11.30'de başlayacak sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Bakanlık Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.