Son 3 ayda 3 kez aynı sorunu yaşadılar! İstanbul'un göbeğinde elektriksiz kalan vatandaşlar, yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepkili - Haberler

Son 3 ayda 3 kez aynı sorunu yaşadılar! İstanbul'un göbeğinde elektriksiz kalan vatandaşlar, yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepkili
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Bağcılar'ın 41 bin nüfuslu mahallesi Kirazlı'da yaşayan vatandaşlar, son 3 ayda aynı sorun nedeniyle 3. kez saatler süren elektrik kesintisine maruz kaldı. İhtiyaçlarını gideremeyen mahalleli, bölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepki gösterdi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, mahalleli kesintinin yine 15-20 saati bulmasından endişe ediyor.
Kirazlı mahallesine bağlı 1228. sokakta bulunan trafo, son zamanlarda oluşturduğu arıza nedeniyle vatandaşları mağdur ediyor. Bugün trafonun bulunduğu hatta tekrar arıza oluşması nedeniyle bölgede yüzlerce daire elektriksiz kaldı.
Son 3 ayda 3 kez arıza veren trafo nedeniyle mahalleli saatler süren elektrik kesintisine maruz kalmıştı. Bugün 17.00 sularında yaşanan arıza nedeniyle mahalle bir kez daha karanlığa büründü.
İşten eve gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayamadıkları içinbölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a sürekli aynı sorunu yaşadıkları için tepki gösterdi.
Şikayetler üzerine çalışma başlatan BEDAŞ, arızalı yeri tespit etti. Yer altındaki arızanın yerini tespit eden ekipler şu an çalışmalarını sürdürüyor. Ancak arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin net bilgi verilmiyor. Mahalleli kesintinin yine saatler sürmesinden endişe ediyor.