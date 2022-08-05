Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfından yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla vakfın temsilciliklerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, Konya, İzmir ve Sivas'ta etkinlik düzenlendi.
Vakfın genel merkezi olan Darende ilçesinde de etkinlik, Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara cuma namazının ardından aşure ikram edildi.
AA / Ayhan İşcen - Güncel