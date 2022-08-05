Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfından yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla vakfın temsilciliklerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, Konya, İzmir ve Sivas'ta etkinlik düzenlendi. Vakfın genel merkezi olan Darende ilçesinde de etkinlik, Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara cuma namazının ardından aşure ikram edildi. Güncel AA / Ayhan İşcen Somuncu Baba Malatya Ankara Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.