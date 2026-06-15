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Somaliland Bölgesi, Kudüs'te sözde İsrail Büyükelçiliği açtı

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Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, Kudüs'te sözde İsrail Büyükelçiliği'ni açtı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu adımı duyururken, Somaliland Başkanı Abdullahi ile açılışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te sözde Somaliland'ın İsrail Büyükelçiliği'nin açıldığını duyurdu.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi ile sözde büyükelçilik açılışını gerçekleştirdiklerini açıklayan Saar, İsrail ile Somaliland arasındaki dostluğun sadece yönetim değil halklar arasında da olduğunu savundu.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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