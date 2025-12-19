Haberler

Somaliland konusunda kriz yaşayan Etiyopya ve Somalili liderler Addis Ababa'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somaliland konusunda kriz yaşadığı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somaliland konusunda kriz yaşadığı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Başbakan Abiy Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud'u, bir günlük resmi çalışma ziyareti kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ağırladığı bilgisini paylaştı.

Mahmud, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Ahmed tarafından karşılandı.

Başbakan Ahmed, paylaşımında, "Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde, ikili işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı verimli bir çalışma yemeği gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, görüşmelerin "ortak önceliklerin ilerletilmesine" odaklandığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında iki lider, daha derin bir ortaklık, bölgesel istikrar ve kalkınmaya yönelik karşılıklı taahhütlerini yineledi.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz ve Ankara Süreci

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırdı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanımaya hazırlanması ve Somaliland'in Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamayı öngören adımları, Somali yönetiminin sert tepkisine ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kaldı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon düşerken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde sorunun çözümüne yönelik mutabakata varıldı.

Mutabakata göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim taleplerinin her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürülmesi benimsendi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title