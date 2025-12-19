Somaliland konusunda kriz yaşayan Etiyopya ve Somalili liderler Addis Ababa'da bir araya geldi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somaliland konusunda kriz yaşadığı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Başbakan Abiy Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud'u, bir günlük resmi çalışma ziyareti kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ağırladığı bilgisini paylaştı.

Mahmud, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Ahmed tarafından karşılandı.

Başbakan Ahmed, paylaşımında, "Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde, ikili işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı verimli bir çalışma yemeği gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, görüşmelerin "ortak önceliklerin ilerletilmesine" odaklandığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında iki lider, daha derin bir ortaklık, bölgesel istikrar ve kalkınmaya yönelik karşılıklı taahhütlerini yineledi.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz ve Ankara Süreci

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırdı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanımaya hazırlanması ve Somaliland'in Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamayı öngören adımları, Somali yönetiminin sert tepkisine ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kaldı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon düşerken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde sorunun çözümüne yönelik mutabakata varıldı.

Mutabakata göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim taleplerinin her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürülmesi benimsendi.