Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 40 örgüt üyesi öldürüldü

Somali ordusu, Uganda güçleri ve Afrika Birliği ile ortaklaşa Aşağı Şabele bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne mensup 40 üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonda örgüte ait silah ve askeri teçhizat da ele geçirildi.

Somali ordusu, Uganda güçleri ve Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) koordinasyonunda, Aşağı Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 40 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin kullandığı bölgelerin hedef alındığı, özellikle Mubarak bölgesinde bulunan unsurlarına yönelik planlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

40 örgüt üyesinin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

Mubarak bölgesinin, ramazan ayı boyunca militanların dinlenme ve yeniden toparlanma amacıyla kullandığı alanlardan biri olduğu aktarılan açıklamada, operasyonun bu nedenle stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Merih Demiral'dan bomba 'Ölürüm Türkiyem' performansı

Yıldız isimden bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım