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Somali'den Kolombiya'nın Golan Kararına Kınama

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Somali Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma kararını kınayarak bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve BM kararlarına aykırı olduğunu bildirdi. Açıklamada, tüm ülkelere toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapıldı.

Somali, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığı yönündeki kararını kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos'ta yayımladığı ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde sözde İsrail egemenliğini tanıyan kararın kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Herhangi böyle bir tanıma, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal eder." ifadesi kullanıldı.

Somali'nin, İsrail-Suriye anlaşmazlığının diyalog ve ilgili BM kararlarına uyulması yoluyla çözülmesini desteklediği bildirilen açıklamada, söz konusu BM kararlarının Suriye'nin işgal altındaki topraklarının 1967 sınırlarına kadar tamamen geri verilmesi hakkını teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya dahil tüm devletlere, uluslararası hukuka bağlı kalma, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve işgal altındaki toprakların tanınmasını reddetme çağrısında bulunuldu.

Kolombiya hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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