Limana yakın noktada şoke eden görüntü: 110 ölü yunus bulundu

Somali'nin özerk bölgesi Puntland kıyılarında en az 110 yunus ölü bulundu. Yunusların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.

Bölgenin balıkçılık bakanı Abdirisak Abdulahi Hagaa yaptığı açıklamada, Bosaso limanına yakın bir noktada şu ana kadar en az 110 ölü yunus tespit ettiklerini, olayın nedenini belirlemek için örnekler aldıklarını ifade etti. Hagaa, "Şimdiye kadar ölümlerin ağlardan kaynaklanmadığını biliyoruz. Çünkü üzerlerinde herhangi bir yara veya kesik yoktu" dedi.

Hagaa ayrıca, bölgedeki balıkların etkilenmemiş olması nedeniyle olaya zehirli maddelerin de yol açtığına inanmadıklarını vurguladı. Olayın nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.