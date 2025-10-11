Somali'deki Sağlık Bilimleri Fakültesi, mezunlarıyla ülkedeki sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor

AHMED OSAMA SATTİ/GÖKHAN KAVAK - Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkenin her yerinde görev alan mezunlarıyla sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor.

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu ile sağlık sektöründe çalışan Somalili fakülte mezunları, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gündoğdu, ülkedeki faaliyetlerine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 2016'da başladıklarını söyledi.

Meslek Yüksekokulu olarak eczacılık hizmetleri ve radyoloji teknisyenliği gibi çeşitli bölümlerden 196 mezun verdikleri bilgisini paylaşan Gündoğdu, okulun Eylül 2019'da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürüldüğünü anlattı.

Gündoğdu, fakültede ebelik, hemşirelik ile acil ve afet yönetimi olarak 3 bölümde eğitim verdiklerini dile getirdi.

Öğrencilere ilk yıl Türkçe eğitimi verdiklerini, Türkçe B2 seviyesine geldiklerinde 4 yıllık normal eğitimlerin başladığını anlatan Gündoğdu, "4 yıllık eğitimde hemşire, ebe ya da acil afet yönetimi uzmanı yetiştiriyoruz. Türkçe eğitim veriyoruz. Şu anda Somali'nin neresine giderseniz gidin her tarafta da sağlık alanında, sağlık kuruluşlarında bizim mezunlarımızdan mutlaka en az bir tane görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Somali Afet Yönetimi Ajansında (SoDMA) da kurslar verdiklerini söyleyen Gündoğdu, sağlıkla ilgili konularda sempozyumlar düzenlediklerini anlattı.

Gündoğdu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da eğitime devam ettiklerini belirterek, "Şu anda aynı binada hem Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak hem de Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Meslek Yüksekokulunda ön lisans 2 yıl ve arkasından 4 yıllık da lisans eğitimi veriyoruz." dedi.

Mezunların büyük bölümünün Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladıklarını ifade eden Gündoğdu, acil afet yönetimi mezunlarının genellikle SoDMA'da çalıştıklarını dile getirdi.

Somali'de Tıp Fakültesi de açılacak

Gündoğdu, Tıp Fakültesi açma çalışmalarının sürdüğünü ve yakında doktor da yetiştireceklerini söyledi.

Verdikleri eğitimin önemini vurgulayan Gündoğdu, Somali'nin her tarafındaki sağlık kuruluşlarında mezunlarının yer aldığını anlattı.

Gündoğdu, "Sağlık alanında faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi ve yeni bölümler açmayı düşünüyoruz. Somali halkının ihtiyacının olduğu bütün bölümleri burada açıp o konularda eğitim vermeyi ve buraya Somali halkına ve burada yaşayan bütün insanlığa hizmet etmeyi kendimize görev bildik. O yüzden Türkiye'den kalktık, 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Somali'ye geldik, hizmetimiz hep devam edecektir inşallah." diye konuştu.

Sağlık alanında Somali'de önemli adımlar atıldı

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Abdurrahman Abdullahi Muhammed, 2016 yılında başka bir üniversitede mühendislik eğitimi almaya başladığını, Sağlık Bilimleri Fakültesi açıldığında babasının tavsiyesi üzerine burada Türkçe öğrendiğini ve Radyoloji Bölümü'nden 2019'da mezun olduğunu anlattı.

Muhammed, "Benim burada gördüğüm eğitim, Somali için çok faydalı görülen bir eğitimdir. Radyoloji Bölümü'nden ilk mezunlar bizdik. Daha önce (bu bölüm) Somali'de yoktu. Hala da radyoloji eğitimi verilen üniversite yok." şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olarak Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak çalışan Ayşe Abdüraşid de hastanenin, ülkedeki sağlık sorunlarının çözümüne büyük katkı sağladığını ifade etti.

Abdüraşid, "Somalililer, (hastaneye) çok geliyorlar. Anestezi teknisyeni olarak ameliyatlara giriyorum ve farklı vakaları görüyorum. Çok memnun oluyorlar." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Ahmed Abdülkadir Abdullahi de hastanede farklı durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "2 sene önce bir patlama oldu. Bir teyzeyi getirmişler acile. Ben gittim ve dedim ki 'Annem bir şey mi hissediyor musun?' 'Ya bana annem mi dedin? Daha önce bir çocuğum olmadı.' dedi. 'Allah eksik etmesin' gibi dua etti bana." şeklinde konuştu.

Ney de üflüyorlar

Sağlık Bilimleri Fakültesindeki bazı öğrenciler, ney üfleyerek hem müzik becerilerini geliştiriyor hem de Türk musikisini öğreniyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Türkçe öğretmeni olarak çalışan ve ney dersi veren Şakir Musalli, öğrencilerin ney sesini çok sevdiklerini, Türkçe eğitiminin yanında ney de öğrenmeye başladıklarını ve çok güzel sonuçlar aldıklarını anlattı.

Musalli, neyin Somali kültüründe çok yaygın olmadığına dikkati çekerek, 12 öğrenciden oluşan grupla mezuniyet programında konser verdiklerini söyledi.

Musalli, "İleriye yönelik özellikle burada ney öğreten insanlar yetiştirmek istiyoruz. Çok hoşlarına gidiyor, başka alemlere gidiyorlar. Dalıyorlar ve öğrenmek istiyorlar." dedi.

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak çalışan Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Hasan Ali Nur, 6 aydır ney üflemeyi öğrendiğini dile getirdi.

Nur, "Bize tuhaf geldi ilk zamanlarda. Somali'de hiç görülmeyen bir şey. (İnsanlar) Bizi gördüklerinde 'Sen burada yılan mı çağırıyorsun?' diyorlar." şeklinde konuştu.

Sıkıldığında ney üflediğini söyleyen Nur, birkaç parçayı çalabildiğini ve kendini daha da geliştireceğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Rubi Ali de 8 ay önce ney üflemeyi öğrenmeye başladığını dile getirerek, "Şakir Hoca'yı ney üflerken gördüm, çok sevdim. Başlarda tuhaftı. İnsanlar da nerede öğrendiğimizi soruyor." ifadelerini kullandı.