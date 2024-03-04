Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatı Gerçekleştirilebilecek

Somali'de, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde atılan adımla artık açık kalp ameliyatı gerçekleştirilebilecek.

Türkiye ile ?????? Somali sağlık bakanlıkları arasındaki işbirliği sayesinde hayata geçirilen, açık kalp ameliyatlarının ilk kez yapılacağı yeni bölüm, düzenlenen törenle açıldı.

Törene Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adan başta olmak üzere bazı milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Somali Sağlık Bakanı Adan, burada yaptığı konuşmada, "Somali toplumuna önemli bir hizmetin açılışına katılmak benim için büyük bir onur. Açık kalp ameliyatı ihtiyacı olan birçok hasta, yüksek ameliyat ve tedavi maliyetleri, vize işlemleriyle uğraşırken, yaşamını yitiriyor. Bu tür hastalara acil müdahale gerekebiliyor." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Mevlüt Karataş, Somalili kalp hastalarının sağlık hizmetleri için artık yurt dışına gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Karataş, hastanede bu sene çocuk ve kadın doğum alanında yeni bir birim açılacağını, kanser tedavisi ve diğer sağlık hizmetlerinin de genişletileceğini aktardı.

De Martino Devlet Hastanesi Müdürü Abdirisak Yusuf Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sunduğu imkanların önemine işaret etti.

Türkiye'den gelecek 7 uzman, ilk ameliyatlara eşlik edecek???????

Açık kalp ameliyatları, modern ekipmanlar kullanılarak Somalili doktorlarca gerçekleştirilecek. Ayrıca Türkiye'den gelecek 7 uzman, ilk ameliyatlara eşlik edecek.

Somalililer, en çok açık kalp ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi ve tüp bebek gibi sağlık hizmetlerine ulaşabilmek için genellikle Hindistan, Kenya ve Türkiye'ye gidiyor.