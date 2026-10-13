Somali'de Laftagareen dahil 10 kişi Eş-Şebab bağlantısıyla mali yaptırım listesine alındı

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Somali'de eski Güneybatı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed (Laftagareen) dahil 10 kişi, terör örgütü Eş-Şebab ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mali yaptırım listesine alındı.

Somali Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Komitesinden (NAMLC) yapılan yazılı açıklamada, terörizm finansmanıyla mücadele kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda 10 kişinin mali yaptırım listesine dahil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Eş-Şebab ile bağlantılı oldukları, terör örgütüyle işbirliği yaptıkları veya örgütün faaliyetlerine mali destek sağladıkları yönündeki bilgi, belge ve delillerin değerlendirildiği ifade edildi.

NAMLC'nin, mevcut bulgular doğrultusunda ilgili kişilerin mali yaptırım listesine alınması için yeterli hukuki gerekçenin bulunduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

Mali yaptırım listesine alınan kişiler arasında eski Güneybatı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen ile Somali Ceza İnfaz Kurumu eski komutanı Mahad Abdirahman Aden'in de yer aldığı kaydedildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Açıklamada, Somali'de faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, ilgili kurumlar ve vatandaşların yaptırım listesine alınan kişilerle herhangi bir mali işlem gerçekleştirmesinin yasaklandığı bildirildi.

Listede yer alan kişilere ait tüm mal varlıklarının dondurulmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilere ilişkin mali işlemlerin gecikmeksizin Somali Mali Raporlama Merkezine (FRC) bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, söz konusu kişilere doğrudan veya dolaylı olarak mali destek sağlanmasının ya da finansal işlemlerinin kolaylaştırılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Komite, alınan karara aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar hakkında terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatı kapsamında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Somali hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyonların yanı sıra örgütün finansman kaynaklarının kesilmesi amacıyla mali denetim ve yaptırım mekanizmalarını da uyguluyor.

Güneybatı Eyaleti'nin eski Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed (Laftagareen), federal hükümet ile eyalet yönetimi arasında son dönemde yaşanan siyasi ve güvenlik gerilimlerinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA