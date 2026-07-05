Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 8 militan etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 8 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabele'de Eş-Şebab unsurlarına planlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda örgütün planlı saldırılarından sorumlu olduğu ifade edilen Ahmed Eybka Alim'in (Daqare) ve ekibinden 6 terörist ile bomba sorumlusunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Operasyonun terör örgütünün saldırı planlama kapasitesine ağır darbe vurduğuna dikkati çekilen açıklamada, örgütün hareket kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022 yılından bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.