Somali'nin Benadir bölgesinde 57 yıl sonra yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Benadir bölgesinde 57 yıl aradan sonra yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. 20 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, Adalet ve Dayanışma Partisi 177 sandalye kazanarak birinci oldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'yu da kapsayan Benadir bölgesinde, 57 yıl sonra doğrudan yapılan yerel seçimlerin resmi sonuçları duyuruldu.

Somali Seçimler ve Sınırlar Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Benadir bölgesinde yerel seçimlerin 16 ilçede gerçekleştirildiği ve seçimlere 20 siyasi partinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, 233 bin 314 kayıtlı seçmenden sandığa yansıyan oyların 210 bin 586'sının geçerli olduğu belirtildi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 390 yerel meclis sandalyesinin dağıtıldığı, siyasi partilerin aldıkları oy oranları ile kazandıkları sandalye sayılarının da kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da liderliğini yaptığı Adalet ve Dayanışma Partisi, 177 sandalye ile birinci parti oldu. Tevfik Partisi 49 sandalye ile ikinci, Ramas Partisi ise 42 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Somali'de en son doğrudan seçimlerin 1969 yılında yapıldığı, 1991'de patlak veren iç savaşın ardından ise uzun yıllar boyunca kabile temelli "4,5 sistemi"nin uygulandığı hatırlatıldı.

Federal hükümetin, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Yetkililer, Benadir bölgesindeki yerel seçimlerin sorunsuz şekilde tamamlanmasının, ilerleyen süreçte yapılması planlanan ulusal seçimler için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

