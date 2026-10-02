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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alkan'ı kabul etti

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yeni atanan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yeni atanan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Alkan, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mahmud'a sundu.

Atanmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Alkan, "Türkiye- Somali diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünü kutladığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin Somali'ye gerçekleştirdikleri tarihi ziyaretin 15. yıl dönümüne tekabül eden bu anlamlı dönemde güven mektubumu Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğinin tam olduğunu belirten Alkan, "Türkiye-Somali ilişkilerini karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkar ilkeleri temelinde, dostane bir anlayışla ve dost iki halkın ortak refahı doğrultusunda daha ileriye taşımak en temel gayemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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