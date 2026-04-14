Haberler

Türk helikopterlerinden Somali açıklarında gemi iniş-kalkış eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Somali açıklarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerle deniz gemilerine iniş-kalkış eğitimi yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali açıklarındaki Hint Okyanusu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki helikopterle TCG Gaziantep ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerine iniş-kalkış eğitimi yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza ait 2 adet AS-532 Cougar tipi helikopterimiz ile Somali açıklarındaki Hint Okyanusu'nda TCG Gaziantep ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerine, iniş-kalkış eğitimi gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

