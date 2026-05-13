Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı… Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: "Soma'yı Unutmak, Yeni Katliamlara Davetiye Çıkarmaktır"

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "Öfkeliyiz çünkü, Soma'dan sonra madenlerde gerekli önlemler alınmadı; aksine Ermenek'te, Amasra'da, İliç'te; madenlerde katliamlar devam etti. Öfkeliyiz çünkü Soma'dan sonra sorumlular hak ettikleri cezaları almadı; aksine dosyalar kapatılmak, suçlular ödül gibi cezalarla kurtarılmak istendi. Tam da bu yüzden Soma'yı unutmak, yeni katliamlara davetiye çıkarmaktır" ifadesini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "12 yılda öfkemiz ve adalet arayışımız hiç bitmedi" denildi.

Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, Soma'nın bir kaza değil "göz göre göre gelen bir katliam" olduğu belirtildi ve "301 madenci, işçinin canını bir ton kömürden daha ucuz gören bu çarpık düzenin, 'hadi hadi' düzeninin çarkları arasında can verdi. 301 madenci daha fazla kömür, daha fazla kar için can verdi" ifadeleri kullanıldı.

"MADENLERDE KATLİAMLAR DEVAM ETTİ"

Çerkezoğlu açıklamasında, Soma'nın ardından madenlerde gerekli önlemlerin alınmadığını kaydederek, "Ermenek'te, Amasra'da, İliç'te madenlerde katliamlar devam etti" dedi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli adımların atılmadığı belirtilen açıklamada, uluslararası sözleşmelerin kağıt üzerinde kaldığı, işverenler lehine yasal düzenlemeler yapıldığı ve çalışma koşullarını iyileştirecek somut adımların atılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, iş cinayetlerinde cezasızlığın "kural haline getirildiği" ifade edildi ve "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yanı sıra adalet de 'maliyet' kalemi olarak görülmekte; iş cinayetlerinde cezasızlık kural haline getirilmekte, böylece işverenlerin hiçbir bedel ödemeden işçilerin canına kast etmesine imkan verilmektedir" denildi.

"KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ DAVA ZAMANAŞIMIYLA DÜŞTÜ"

DİSK'in açıklamasında, Soma Katliamı davasına ilişkin yargı sürecine de değinildi. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının ardından kamu görevlilerinin yargılanmasının yolunun açıldığı ancak iddianamenin ancak Aralık 2023'te hazırlanabildiği belirtilerek, kamu görevlilerine ilişkin davanın 29 Nisan 2025'te zamanaşımı nedeniyle düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "Öfkeliyiz çünkü Soma'dan sonra sorumlular hak ettikleri cezaları almadı; aksine dosyalar kapatılmak, suçlular ödül gibi cezalarla kurtarılmak istendi. Tam da bu yüzden Soma'yı unutmak, yeni katliamlara davetiye çıkarmaktır. Bu cezasızlık yeni kitlesel katliamların yaşanmasının da önünü açmıştır, açmaktadır" denildi.

"MADEN PATRONU VE YÖNETİCİLERİ ADETA ÖDÜLLENDİRİLDİLER"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soma Katliamı'nda sağlanamayan adalet, sermayenin pervasızlığını artırmakta, büyük katliamlar devam etmektedir. Soma Katliamı davasını Soma'dan kaçıran, maden patronu ve yöneticilerini adeta ödüllendiren bu yargı sistemi, bakanlıklar düzeyinde sorumluluğu bulunanları da cezasızlık ve zamanaşımıyla adeta aklamıştır. Uzun bir hukuk mücadelesinin sonucunda 2020 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla, sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmasının yolu açılsa da, kamu görevlileriyle ilgili iddianame ancak üç yıl sonra, Aralık 2023'te hazırlanabilmiş ve sonuçta dava 29 Nisan 2025'te zamanaşımıyla düşürülmüştür. Bu cezasızlık yeni kitlesel katliamların yaşanmasının da önünü açmıştır, açmaktadır."

"KARŞIMIZDA ÜLKE VE TOPLUM YAŞAMINA KARŞI BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURAN BİR REJİM VARDIR"

'Daha fazla kar, daha fazla kan' politikası sermaye için her zaman temel yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşım, AKP iktidarları döneminde ise canlı yaşamını, doğayı ve çevreyi de kapsayan acımasız bir sermaye birikimine evirilmiştir. Karşımızda ülke ve toplum yaşamına karşı büyük bir tehdit oluşturan; ahlaki olarak çürümüş, hukuku sermayenin çıkarları için araç haline getiren, birikim ve rekabet için her şeyi göze almış bir rejim vardır. Çalışanların onuruna yakışan, onları ölümcül tehlikelerden koruyan bir çalışma ortamı sağlanacaksa, işçi sınıfının kendi örgütlü gücüyle, mücadelesiyle olacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanı tam da bu nedenle temel örgütlenme ve mücadele alanlarımızdan biridir."

"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN ADALETİ BİR GÜN MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamada Soma'nın unutulmaması çağrısı yapılarak, "Soma katliamını unutmamak, unutturmamak başta sendikalar olmak üzere bütün toplum kesimlerinin görevidir. Bu düzenin böyle gitmesini örgütlenerek engelleyecek ve bütün iş cinayetlerinde kaybettiklerimiz için adaleti bir gün mutlaka sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA