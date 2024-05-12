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Soma Davası 10 Yıl Sonra Hala Devam Ediyor

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CHP Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, Soma faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen davaların hala sonuçlanmadığını ve tazminatların ödenmediğini belirtti.

ANKARA - CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin " Soma'da sadece emekçiler değil, hukuk da katledildi. Facianın üzerinden 10 yıl geçti ve 28 kamu görevlisi hakim karşısına ancak 8 Mayıs 2024'te çıkabildi. Bu davanın ikinci duruşması da 4 ay sonraya, 12 Eylül 2024'e ertelendi. Baroların katılım talebi de reddedildi. Yine hukuksuzluk denizinde bir damla hukuk arayacağımız yeni bir süreç başladı." ifadelerini kullandı.

Bakıroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'daki Soma Kömür İşletmeleri tarafından işletilen Eynez ocağında 13 Mayıs 2014'te çıkan yangının Türkiye tarihinin en büyük maden faciasına yol açtığını belirtti. Faciada 301 kişinin öldüğünü, 486 kişinin yaralandığını hatırlatan Bakıroğlu, faciayla ilgili açılan davadaki gelişmelerin yargıya müdahalenin yakın tarihteki en açık örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakıroğlu, "Mahkeme başkanı terfi adıyla 'tayin' edildi. Verilen cezalarda kaybettiğimiz emekçilerimizin canı sadece 8 güne 'sığdı'. Savcının vermesi gereken mütalaa 1,5 yılda gelmedi. 2015'te görülmeye başlayan davada zaman içinde tutuklu sanık kalmadı ve evlatlarını, eşlerini, babalarını kaybeden aileler kederleriyle ve  kaderleriyle baş başa bırakıldı." ifadelerini kullandı.

O günden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini; kamu görevlilerinin bile kazanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ancak hakim karşısına çıktığını belirten Bakırlıoğlu "Sorumluların hepsi tahliye edildi. Emekçiler, 'iş cinayetlerinde' can vermeye, maden ocaklarında ihmaller sürmeye devam etti. Kazadan hemen sonra yaptıkları göstermelik yardımlarla Soma Faciası gündemdeyken, sadece günü kurtardılar" değerlendirmesini yaptı.

" TAZMİNATLAR PUL OLDU "

Devam eden davalar sebebiyle ailelerin henüz tazmiatlarını alamadığına işaret eden Bakıroğlu, tazminatların bir an önce ödenmesi çağrısında bulundu. Ailelerin yargı yolunu kullanmak istemesi sebebiyle hem iktidarın hem de Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurumunun tavrının değiştiğini anlatan Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"301 madencinin ölümündeki sorunluklarını ve ihmallerini unutup; ciddi kayıplar ve mağduriyetler yaşayan ailelere karşı hukuki mücadeleye giriştiler. Yargılamayı uzatmak için ellerinden geleni yaptılar. TKİ, kaybettikleri her davada itiraz etti; her kararı temyize götürdü. İlk zamanlarda tazminat kazanan aileler 1-2 ev parası alabiliyorken; davası süren ailelerin alacağı tazminat artık 1 ev bile alamaz hale geldi. Açılan davalarda aileler lehine alınan emsal kararlar söz konusuyken, TKİ'nin bu süreç uzatma oyununa maalesef yargı da alet oldu. Ocak 2024'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın önergeme verdiği yanıta göre yargılama süreci hala devam eden 101 dava var. Tüm davaları kaybetmelerine rağmen tazminatları ısrarla ödemeyerek evlatlarını, eşlerini, babalarını kaybeden yüzlerce acılı insanı mağdur etmeye hala göz göre göre devam  ediyorlar. Yıllardır süren bu hukuk mücadelesi ve mağduriyetler bir an önce giderilmeli. TKİ kaybettiği davaları sonlandırsın, Somalı ailelerin tazminatlarını bir an önce ödesin. Siyasi iktidar sorumluları kurtarmak için savcıları, hakimleri değiştirmesin."

TBMM'de Soma için kurulan araştırma komisyonundaki muhalefet şerhlerinin dikkate alınmadığını vurgulayan Bakırlıoğlu "Araştırma komisyonunda muhalefet şerhimiz, uyarılarımız dikkate alınsaydı Amasra, İliç  yaşanmazdı. Bu faciaların faili iktidar, mağduru madenlerde çalışan emekçi kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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