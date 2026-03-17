Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama
Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1378 sentetik ecza, 19 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Soner Övümlü