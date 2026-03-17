Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1378 sentetik ecza, 19 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Soner Övümlü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

