Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi taburcu edildi

Soma'da özel bir yer üstü maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi taburcu edildi ve diğerinin tedavisi sürüyor. Yaşamını yitiren işçinin memleketi Muş'ta toprağa verileceği belirtildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir yer üstü maden ocağında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi, diğerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaşamını yitiren Feyiz Acar'ın (34) ise memleketi Muş'ta toprağa verileceği ifade edildi.

Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarındaki özel bir linyit ocağı sahasında dün saat 21.00 sıralarında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Sahada çalışan 4 işçi, tonlarca ağırlığındaki toprak yığınının altında kaldı. Mehmet Seren (30), Uğur Topbaş (33) ve Mehmet Arslan (53), diğer işçiler tarafından iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarla çıkarıldı. Feyiz Acar'a ise ulaşılamadı.

Öte yandan, Feyiz Acar'ın memleketi Muş'ta toprağa verileceği öğrenildi.