Soma’da maden ocağında göçük... Hastane önünde bekleyiş sürüyor

Soma’da maden ocağında göçük... Hastane önünde bekleyiş sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından, Soma Devlet Hastanesi önünde madenci yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Haber: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR Kamera: Kerim UĞUR
(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından, Soma Devlet Hastanesi önünde madenci yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Göçükte sağ kurtarılan 2 işçinin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi önünde toplanan işçi yakınları ve mesai arkadaşları, göçük altında kalan 3 işçiden gelecek haberi bekliyor.
Maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçiden 2'si sağ kurtarılırken, Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşılması için ekiplerin yaklaşık 10 saattir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.