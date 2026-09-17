SOLOTÜRK'ün 9 Eylül'de İzmir'deki uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı

SOLOTÜRK'ün 9 Eylül'de İzmir'deki uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ait kokpit görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ait kokpit görüntülerini paylaştı.
SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de uçuş yaptı.
Binlerce kişinin izlediği SOLOTÜRK gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.
Paylaşımda, uçakların kalkış anları ve uçuş sırasında kokpit görüntülerine yer verildi.
Kaynak: AA