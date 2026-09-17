Haberler

SOLOTÜRK'ün 9 Eylül'de İzmir'deki uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ait kokpit görüntülerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ait kokpit görüntülerini paylaştı.

SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de uçuş yaptı.

Binlerce kişinin izlediği SOLOTÜRK gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, uçakların kalkış anları ve uçuş sırasında kokpit görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Boşandığı kadını parkın ortasında öldürdü! Yakalanacağını anlayınca...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Anne ve babasının görev yaptığı hastaneye doktor olarak atandı! Finike'de duygulandıran aile tablosu

Yıllarca imrendiği önlüğü giydi! Anne ve babasının yanına atandı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim

"İbreti alem olsun diye talimat verdim"