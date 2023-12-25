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SOLOTÜRK'ten Gaziantep semalarında saygı uçuşu

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SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16, Gaziantep'te şehitlere saygı uçuşu icra etti.

Kentin hemen her noktasından görünebilen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Birçok vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuşta F-16'ların Gaziantep Kalesi üzerinden geçişi izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Gaziantep Aralık Güncel Haberler

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