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SOLOTÜRK, Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için gösteri uçuşu yaptı

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SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki etkinliği binlerce kişi izledi; yaklaşık 30 dakika süren uçuş öncesinde koro ve bando dinletisi sunuldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen gösteri öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetiminde SOLOTÜRK'ün heyecan dolu gösteri uçuşu icra edildi.

Vatandaşlar, uçağın akrobatik hareketlerle yaptığı gösteri uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: AA
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