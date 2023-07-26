Solingen saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda yaşamını yitiren kurbanları anmak için Ankara'da anma töreni ve resepsiyon düzenlendi. Törene Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Solingen'de hayatını kaybeden Genç ailesinin akrabaları katıldı. Törenin ardından fidan dikildi.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda yaşamını yitiren kurbanları anmak için Ankara'da anma töreni ve resepsiyon düzenlendi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve Solingen'de hayatını kaybeden Genç ailesinin akrabaları katıldı.

Schulz, burada yaptığı konuşmada, 30 yıl önce Solingen'de meydana gelen olayın insanların barış içinde yaşamasına yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, Almanya'nın tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

"Bugün burada, hayatlarını kaybeden 5 insanı anmak istiyoruz ve aynı zamanda geçen sene sonbaharda hayatını kaybeden sevgili Mevlüde Genç'i de anmak istiyoruz." ifadesini kullanan Schulz, "Biz bu acımasız saldırıyı unutmayacağız, unutmamamız gerekir. Bu nedenle, Genç ailesiyle burada elçiliğin bahçesinde de bir anma mekanı oluşturmayı kararlaştırdık." dedi.

Schulz, büyükelçilik bahçesine hayatını kaybedenler için bir anıt dikileceğini ve ağacın yakınına Mevlüde Genç'in "Sevgi yaşatır, nefret ölüm getirir" sözlerinin yer alacağı bir tabela yerleştirileceğini kaydetti.

Mevlüde Genç'in yaşadığı acılara rağmen her zaman dostluğa, hoşgörüye ve insanlığa çağrıda bulunduğunu aktaran Schulz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bizim için her zaman bir örnek olacaktır. Bu olay ve bu anma etkinliği bize sorumluluğumuzu da hatırlatıyor. Çünkü biz kurbanlara karşı, ailelerine karşı, toplumlarımıza karşı sorumluluk taşıyoruz. Çünkü nefret ve şiddete karşı faillere karşı omuz omuza durmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz, toplum içindeki hoşgörüyü koruyalım ve sürdürelim. "

"Unutmadık, unutmayacağız, acımız halen taze"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, "Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız, acımız halen taze." diyerek, "Yaşanan bu olaydan sonra Alman toplumunun Türklere olan desteğinin ırkçılığa, ayrımcılığa karşı koydukları tavır, Almanya'da huzur içinde yaşamak isteyen insanlarımız için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Solingen denince akla sadece ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının gelmediğini aktaran Sırakaya, felaket sonrası, yıllar içinde toplumun kaynaşma ve yardımlaşma sonucu bu acı günün artık sevgi, saygı ve barış, yani hoşgörüyle anıldığını belirtti.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Başçeri de, "Asıl önemli olan, 30 yıl önce Solingen'deki bu korkunç olayın ardından toplumsal huzurun korunması için birlikte yaşama adına hepimize örnek bir ders vermiş olan Mevlüde annemizin duruşuydu." dedi.

Başçeri, "Mevlüde annenin, 'benim kaybettiklerim dostluk kapılarını açsın, bizi birbirimize yaklaştırsın' ifadesindeki bilgelik bugün dahi bizlere yol göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Ailemde çok derin ve kalıcı izler bıraktı"

Anma programına katılan Mevlüde Genç'in torunu Özlem Genç de, "30 yıl önce ailemin başına gelen bu korkunç olay Alman toplumunda çok daha derin ayrışmalar, çok daha derin bölünmelere yol açabilirdi ki ailemde çok derin ve kalıcı izler bıraktı." dedi.

Genç, Mevlüde Genç'in bu acıya rağmen güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Empati göstererek içinde yaşadığı toplum karşısında dikkatli, özenli hareket etti kendi düşüncelerini ifade etti, ileri görüş sergiledi ve böylece toplumdaki barışa katkıda bulunmaya çalıştı. Böyle olayların bir daha meydana gelmemesi amacıyla, bu şekilde hepimize örnek oldu."

Töreninin ardından, Büyükelçi Schulz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhaki Hadi Turus, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Başçeri ve Genç ailesi Büyükelçiliğin bahçesine fidan dikti.