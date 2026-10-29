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Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk ve öğrenci gösterileriyle kutlandı

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Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk ve öğrenci gösterileriyle kutlandı
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Bingöl Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı. Hükümet Konağı önündeki anıta çelenk sunulan programda Kaymakam Okan Ayaz konuştu, öğrenciler gösteri ve şiir sundu; dereceye giren öğrencilere kupa ve hediye verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Solhan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Kaymakam Okan Ayaz günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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