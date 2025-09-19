Solhan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Doğan, gazi ve şehit ailelerini makamında kabul etti.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel