Haberler

Solhan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Doğan, gazi ve şehit ailelerini makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.