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Almanya'da Sol Parti (Die Linke) milletvekilleri, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı David Barnea'nın katıldığı Federal Meclis (Bundestag) etkinliğinin girişini engellemeye çalıştı.

Berlin'de bugün yapılan Bundestag etkinliğine Barnea'nın katılımına karşı çıkan Sol Partili milletvekilleri, etkinliğin yapıldığı salonun kapısında protesto düzenledi.

Milletvekilleri, Eylül 2024'te Lübnan'da binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatılmasından sorumlu tuttukları Barnea'nın salona girişini engellemeye çalıştı.

Sol Parti, Barnea'nın Lübnan'da sivillerin de hedef olduğu çağrı cihazı saldırılarındaki rolü nedeniyle Almanya'da yargılanması gerektiğini savunuyor.

ECCHR'den savaş suçu şüphesiyle suç duyurusu

Berlin merkezli Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), 19 Kasım'da Barnea hakkında Almanya Federal Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

ECCHR, Barnea'nın Eylül 2024'te Lübnan'da binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatıldığı saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde kilit rol oynadığını belirterek, hakkında savaş suçu şüphesiyle soruşturma açılmasını istemiş ve Almanya'ya giriş yapması halinde tutuklanmasını talep etmişti.

Kaynak: AA