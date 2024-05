SOL Parti İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

(ANKARA) - SOL Parti, İsrail'in Filistin'e saldırılarını İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutu'na yürüyüş düzenleyerek protesto etti. Burada yapılan açıklamada, "Biliyoruz ki İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor" denildi.

SOL Genç üyeleri, "Soykırımcı İsrail yenilecek, Filistin halkı kazanacak" yazılı pankart ve Filistin bayrağıyla İsrail Büyükelçiliği Konutu'na yürüdü. Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Doğrudan Filistin halkını hedef alan bu katliam aralarında çocukların da bulunduğu en az 45 sivilin ölümüyle sonuçlandı. 76 yıldır her gün sürgün hayatı yaşayan, her saat bombaların patlama seslerine uyanan ve her dakika savaş suçlusu İsrail'in saldırılarına maruz kalan milyonlarca Filistinlinin yaşama mücadelesi sıradanlaşmamalı. Emperyalist güçlerin desteklediği siyonist ordunun eliyle Filistin halkına açılan soykırımcı savaşın karşısına dikilmek için birleşelim.

'Eşlik et ve geleceği düşün' marşının sözlerini fısıldayan Filistinlilerin sesine ses olacağız. Filistin için asla yalnız yürümeyeceğiz. 'Çünkü devrimimiz, adalet demektir, evlerimize geri dönebilmek demektir, ülkemizi geri almak demektir' diyen George Habaş ile yürüyeceğiz. Kılıç ile boyun arasındaki görüşmeyi reddeden ve direnişin pusulası Gassan Kanafani ile yürüyeceğiz. Filistinli kadınların cesaretini simgeleyen Leyla Halid ile yürüyeceğiz. Amerikan Emperyalizminin maşası Siyonist İsrail'in Türkiye Başkonsolosuna devrimcilerin selamını gönderen Mahir ile yürüyeceğiz. Filistin halkıyla dayanışmaya giden Deniz olup yürüyeceğiz. Amerika'daki Columbia Üniversitesi'deki gençlerden Avrupa'nın tümüne yayılan özgür Filistin sesi ile yürüyeceğiz.

Biliyoruz ki İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor."