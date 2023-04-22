Sol Parti, Hatay'da Yürüyüş Düzenledi, Asi Nehri'ne Karanfil Bırakıldı.

SOL Parti, Hatay’da depremin 75’inci gününde yaptıkları yürüyüş sırasında hayatını kaybedenler için Asi Nehri'ne karanfil bıraktı. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Sözümüz var, Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var, bu topraklara damlayan göz yaşlarına sözümüz var; bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırana kadar mücadele edeceğiz. Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor muşusunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs’ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FURKAN ERDEM

SOL Parti'nin depremin 75'inci gününde Hatay'da ­düzenlediği yürüyüşle depremde hayatını kaybedenler anısına Asi Nehri'ne karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Sözümüz var, Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var, bu topraklara damlayan göz yaşlarına sözümüz var; bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırana kadar mücadele edeceğiz. Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor muşusunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler" dedi.

SOL Parti, bugün depremin 75'inci gününde "Hatayı Yeniden Kuralım" sloganıyla "Halk Yürüyüşü" düzenledi. Partililer, Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Dayanışma Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi'nden Sevgi parkına yürüdü. Partililer ellerinde "Buradayız dayanışmayla kuracağız", "Söz yetki karar Hatay halkına" yazılı pankartları taşıdı.

"ASİ NEHRİNE KARANFİL BIRAKTILAR"

SOL Partililerin yürüyüşü sırasında depremde yaşamını yitirenler anısına Asi nehrine karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı. Karanfillerin ve defne yapraklarının atıldığı sırada köprüden "Kalbimizden selam sana ey Hatay" yazılı pankart açıldı. Partililer yürüyüşlerini Sevgi parkında sonlandırdı.

"ASİ NEHRİNE DÜŞEN KARANFİLE SÖZÜMÜZ VAR… HEP BİRLİKTE BU HARAMİLERİ 14 MAYIS'TA SANDIĞA GÖMECEĞİZ, GÖNDERECEĞİZ ONLARI"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hatay'ın burada bir kalbi var, o kalbi yaratanlar var, enkazın altından kalkıp Hatay'ı ayağa kaldıracağız diyen arkadaşlarımız var. Bu ülkenin dört bir yanından gelip buraya can olmak için koşan kardeşlerimiz var burada. Birbirine tutunan birbirine sarılan bir avuç haraminin karşısına dikilen insanlar var burada. Hatay yeniden ayağa kalkacak, bu memleket yeniden ayağa kalkacak çünkü bu ülkenin devrimcileri var. Onların paranın, rantın peşindeyken, onlar çadır satarken, onların tarikatları çocuk kaçırırken, onların Diyanet'i burada enkaz altında sela okuturken, buraya can olmaya koşan insanlar işte onlar bu ülkeyi yeniden kuracak. Sözümüz var, Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var, bu topraklara damlayan göz yaşlarına sözümüz var; kaybettiklerimize sözümüz var. Bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırana kadar mücadele edeceğiz. Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor musunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Şunu bilsinler; onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler. Hesap soracağız."