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Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da çıkan yangın devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi

KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz'da saat 18.00'de çıkan yangında zamanla yarışılıyor. Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 18.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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