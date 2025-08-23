Söke'de Turistleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 7 Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Söke Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında meydana geldi. Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı midibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
