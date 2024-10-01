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Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Çocuk Yaralandı

Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Çocuk Yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 73 yaşındaki Salih Küçük hayatını kaybederken, 8 ve 6 yaşındaki kardeşler yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ik otomobilin çarpıştığı kazada Salih Küçük (73) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 2 kardeş Defne E. (8) ve Yılmaz E. (6) yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Söke - Kuşadası Çevreyolu Ankara Evleri Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Küçük idaresindeki 09 SR 788 plakalı otomobil, ana yolda seyir halinde olduğu esnada kavşakta bulunan H.E. idaresindeki 09 YE 929 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Salih Küçük'ü ağır yaralı olarak çıkarırken, diğer otomobilde bulunan 2 kardeş Defne E. ve Yılmaz E. de yaralandı. Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Küçük, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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