Köprüden nehre düşen sokak köpeği, yüzerek kıyıya ulaştı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir sokak köpeği Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den karşıya geçerken suya düştü. Köpeğin kıyıya çıkmak için uzun süre çabaladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Sarıkemer'i ikiye bölen Büyük Menderes Nehri'nin üzerine kurulu bulunan tarihi Taşköprü atık, ağaç kütükleri ve çöplerle kaplandı. Taşköprü'nün üzerinden karşı kıyıya geçmek isteyen sokak köpeği, bu nedenle suya düştü. Debisi yükseldiği için taşan Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan sokak köpeğinin boğulmamak için verdiği mücadele bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, köpeğin önce nehrin ortasında bulunan çalılıklara ulaştığı, bir süre dinlendikten sonra tekrar suya atlayıp, kıyıya çıktığı ve çimlerde kurulandığı görüldü.