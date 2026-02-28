Haberler

Aydın'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza kamera kaydında

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Yolu'nda seyir halindeki M.Ç. idaresindeki 35 BEC 331 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 61 ABL 077 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Y, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
