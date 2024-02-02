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Söke'de motosiklet alev aldı, diğer sürücüler kurtardı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, 'U' dönüşü için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı. Kıyafetleri tutuşan yaralı motosiklet sürücüsünü yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 'U' dönüşü için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı. Kıyafetleri tutuşan yaralı motosiklet sürücüsünü yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Murat Saydam (49) yönetimindeki 09 JL 793 plakalı hafif ticari araç 'U' dönüşü için manevra yaptı. Bu sırada aynı yönden gelen Suat Uyar yönetimindeki 09 JR 326 plakalı motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet alev aldı. Alevler, yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Uyar'ın kıyafetlerini de tutuşturdu.

Çevreden yetişen diğer sürücüler kendi imkanlarıyla Uyar'ın üzerindeki alevleri söndürüp, yanmaktan kurtardı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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