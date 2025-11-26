Söke'de Çocuklara Trafik Bilinci Kazandıran 'Trafik Sokağı' Açıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara trafik bilincini kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Trafik Sokağı', düzenlenen törenle hizmete girdi. Proje, İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliği stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilirken, gerçek trafik ortamı simülasyonu ile öğrencilerin eğitim alması hedefleniyor.
Konak Mahallesi'nde Saraçlar Caddesi'nin bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi iş birliğiyle trafiğe kapatılarak eğitim alanına dönüştürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2024-2027) kapsamında hayata geçirilen proje İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik Şube ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek.
Alanda yol çizgileri, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve uyarı levhaları birebir uygulanarak öğrencilerin gerçek trafik ortamını güvenli şekilde deneyimlemesi amaçlandı.
"Kırmızıda Hayat Var" sloganıyla kırmızı trafik işaretlerine dikkat çekilirken öğrencilerin ışık ve levhaların anlamlarını uygulamalı eğitimlerle öğreneceği bildirildi.
Açılışa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.