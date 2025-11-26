Haberler

Söke'de Çocuklara Trafik Bilinci Kazandıran 'Trafik Sokağı' Açıldı

Söke'de Çocuklara Trafik Bilinci Kazandıran 'Trafik Sokağı' Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara trafik bilincini kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Trafik Sokağı', düzenlenen törenle hizmete girdi. Proje, İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliği stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilirken, gerçek trafik ortamı simülasyonu ile öğrencilerin eğitim alması hedefleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara trafik bilincini kazandırmak amacıyla hazırlanan "Trafik Sokağı" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Konak Mahallesi'nde Saraçlar Caddesi'nin bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi iş birliğiyle trafiğe kapatılarak eğitim alanına dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2024-2027) kapsamında hayata geçirilen proje İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik Şube ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek.

Alanda yol çizgileri, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve uyarı levhaları birebir uygulanarak öğrencilerin gerçek trafik ortamını güvenli şekilde deneyimlemesi amaçlandı.

"Kırmızıda Hayat Var" sloganıyla kırmızı trafik işaretlerine dikkat çekilirken öğrencilerin ışık ve levhaların anlamlarını uygulamalı eğitimlerle öğreneceği bildirildi.

Açılışa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici ateşe benzin döktü

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Destici ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.