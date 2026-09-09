Haberler

Söke'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.S.K. idaresindeki 09 ATP 625 plakalı otomobil, Söke- Aydın kara yolu Söke Asri Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var

Galatasaray'da alarm! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Günler sonra ortaya çıktı! Polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu