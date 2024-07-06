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Sokakta bulduğu yavru kargayı evinde besliyor

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Malatya'da sürücü kursu eğitmeni Kübra Koca, sokakta bulduğu yavru kargayı evinde büyütüyor ve onunla duygusal bir bağ kurduğunu söylüyor.

MALATYA'da sürücüsü kursunda direksiyon eğitmeni olarak çalışan Kübra Koca (38), 3 ay önce sokakta dolaşırken bulduğu yavru kargayı evinde besliyor.

Kentte, oğluyla yaşayan Kübra Koca, 3 ay önce çarşıda bitkin haldeki yavru kargayı fark edip evine götürerek bakmaya başladı. Yıllardır sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını anlatan Koca, 'Tüccar' ismini verdiği kargayı büyüttü. Koca, evinde ve sokakta sürekli birlikte vakit geçirdiği kargayla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu söyledi.

Daha önce de kargalara merakı olduğunu belirten Kübra Koca, 'Tüccar'ın yanından ayrılmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"3 ay önce sokakta dolaştığım sırada buldum. Henüz yavruydu ve ben de yanıma alarak eve götürdüm. Yakından ilgilenmem ve onunla vakit geçirmemden kaynaklı evcilleşti. Evde odadan odaya geçiş yaparken mutlaka beni takip eder. Hiç yanımdan ayrılmıyor. Ben ne yiyorsam aynısını ona da veriyorum. Restorana gideriz, ben ne yiyorsam ona da aynısından söylüyorum. İnsanlar önce biraz tuhaf bakıyorlar tabii ama sonra hikayesini merak ediyorlar. Herhangi bir rahatsızlığı yok. İnsanlar görünce şaşırıyor. Çünkü bir karganın evcilleşebileceğine inanmıyorlar. Toplum olarak saldırgan olduklarını düşünüyoruz. Ama kesinlikle katılmıyorum. Fotoğraf veya video çekmek isteyenlerin dışında yaklaşıp sevmek isteyenlerle çok karşılaşıyoruz. Tüccar, çok sıcakkanlı. Yanımızda kim varsa onunla iletişimi hemen kuruyor. Çarşı, pazar, market, mağaza ve restoran her yere beraber gidiyoruz. Bir çocuk gibi kendisiyle ilgileniyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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