Sokak röportajında gerginlik! Mikrofon uzatılan gencin AK Parti'yi eleştirmesine kızıp dövmeye kalktı

Üsküdar Meydanı'nda sokak röportajı yapan bir grup, yoldan geçen bir adamın saldırısına uğradı. AK Parti'nin eleştirilmesine tepki gösterip ekibin üzerine yürüyen şahıs, "Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız? Göster gazeteci kimliğini. Bırakın bu işleri. Bu röportajı yapmaya hakkın yok. Hiçbir şey değilsiniz. Pabucumun gazetecileri." diyerek tehditler savurdu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedilen bir görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir platform için sokak röportajı yapan ekip, yoldan geçen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"KİMDEN İZİN ALDINIZ?"

Sokak röportajı yapan kişi, Üsküdar Meydanı'nda bir gençle konuşmaya başladı. Ülkenin durumu sorulan genç, gidişatı ve hükümeti eleştirmeye başladı. O sırada yoldan geçen bir adam konuşulanlara tepki göstererek, "Neyin peşindesiniz? Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız? Göster gazeteci kimliğini. Bırakın bu işleri. Bu röportajı yapmaya hakkın yok. Hiçbir şey değilsiniz. Pabucumun gazetecileri." dedi. Saldırıya uğrayan ekip ise şahsa böyle bir şey yapmaya hakkının olmadığını söyledi.

TEHDİT ETTİ

Bağıra bağıra konuşan şahıs daha sonra çekim yapan ekibi "Bak çağırırım şimdi milleti" diyerek tehdit etti. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada tansiyon epey yükseldi. Burun buruna gelen şahıslar, daha sonra araya giren diğer vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Yaşanan gergin anlar, röportajı yapan kişiler tarafından anbean kaydedildi.