Hatay'da sokak köpekleri yaşlı kadına saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesinde arkadaşıyla sabah yürüyüşü yapmak için hazırlanan H.D. isimli yaşlı kadına beş tane başıboş sokak köpeği saldırdı.

Yaşlı kadın kendini savunmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Köpeklerin saldırısında bacağından hafif yaralanan kadının yardımına, mahalle sakinleri koştu. Mahallede bulunan vatandaşların müdahale etmesiyle sahipsiz köpekler uzaklaştı. Başıboş köpeklerinin kadına saldırdığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.