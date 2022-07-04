Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesinden 'başıboş köpekler toplatılsın' çağrısı

ANTALYA'da köpekten kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, Ağrı'da Ali Asaf Aktekin (2), Gaziantep'te Mustafa Topal (72) ve Aydın'da Mehmet Arsoy'un (88) köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, başıboş köpeklerin sokaktan toplanması ve kesin çözüm için adım atılması çağrısında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde mart ayında köpekten kaçarken yola çıkan ve bir kamyonun çarpması sonrası ağır yaralanan, bir bacağı kesilen ve 23 günlük yoğun bakım tedavisi süreci sonrasında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya ve babası Murat Pınar, son günlerde Ağrı'nın Patnos ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin'in ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı şekilde Mustafa Topal ile Aydın Çine'de Mehmet Arsoy'un kullandığı engelli aracıyla dere yatağına düşerek hayatlarını kaybettiği haberleri üzerine, tedbir alınması çağrısında bulundu.

?Devletin düzeni sağlamak için başıboşluğa son verecek kanuni düzenlemeyi ivedilikle yapmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği olarak, devletimizden acil tedbir olarak, başıboş köpeklerin sokaktan toplanmasını ve kesin çözüm için gerekli adımları atmasını, mevcut çalışmaları hızlandırmalarını saygılarımızla talep ediyoruz."