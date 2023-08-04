Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde VEFAKUT ve HAYTAP üyeleri ile gönüllüleri bir araya gelerek sokak hayvanları için geçici rehabilitasyon merkezi barınağını tadilat yapıp yuvaları boyadı.

Sokak hayvanlarının yuvalarını tadilat yapıp boyadılar

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde VEFAKUT ve HAYTAP üyeleri ile gönüllüleri bir araya gelerek sokak hayvanları için geçici rehabilitasyon merkezi barınağını tadilat yapıp yuvaları boyadı.

İlçede 9 senedir veteriner olarak hizmet veren, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu) temsilciliği, Çaycuma Belediyesinde Veteriner Amirliği ve ayrıca Vicdan Empati ve Farkındalık Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı olan Doğuş Özdil, kedi ve köpeklere ev sahipliği yapan barınakta ekibiyle beraber yuvaları boyayıp, tadilatlarını yaptılar.

Haytap İl Temsilcisi Veteriner Hekim Doğuş Özdil, dernek olarak kendilerine ihtiyaç duyan her canlıya yardım ettiklerini belirtti.

Veteriner Özdil, sözlerine şu şekilde devam etti; " Sokak hayvanları için belirli çalışmalar yapıyorduk. Bunun kütlesel olarak geniş anlamda kitlelere hitap edip daha başarılı işler için bir dernek kurmaya karar verdik. İsminide Vicdan Empati ve Farkındalık Derneği olarak kurduk. Sonrasında bölgemizde bir arama kurtarma derneği olmadığını fark ederek derneğimizde tüzük değişikliğine giderek derneğimize ara kurtarma bünyesi ekledik (VEFAKUT). Aynı zamanda Haytap İl temsilcisiyim. Haytap ve ETİ işbirliğiyle barınağımızdaki bazı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, barınağımızı biraz daha güzelleştirmek açısından haytap görüşmelerimiz sonrasında işbirliği içerisinde barınağımıza yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane bağışladık. Bu bağışla bölgede belki de tek olabilecek bir kapasitede ameliyathane ve yoğun bakım ünitemiz oldu. Bizde buna daha fazla katkı sağlamak amacıyla dernek olarak barınağın biraz daha güzelleştirilmesi sahipsiz hayvanların daha yüksek standartta yaşayabilmesi için boyama faaliyetlerinden haricinde kulübelerin bakımları ve onarılmaları bölgenin tamamen temizlenip steril bir hale getirilmesi için çalışmalar yaptık. İlerleyen zamanlarda eklediğimiz arama kurtarma timimizi bölgemize çok faydalı bir şekilde kullanmayı planlamaktayız."

"Yaptıklarımız bitmedi, devamı gelecek"

Veteriner Özdil, "Asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremi sonrasında o gece oradaydık ve Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan,Osmaniye bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Kastamonu sel felaketinde bölgeye ulaşarak elimizden geleni yaptık. İlimiz ve çevre ilçelerimizin yaşadığı sel felaketinden hemen sonra sahaya inerek gerek vatandaşlarının evlerini tahliye edilmesinde gerekse sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanların kurtarılmasında aktif olarak görev aldık. Yaptıklarımız bitmedi, devamı gelecek. Uzun vadede başarı öyküsü yakalayan bir çok yer var. Artık Çaycuma'da o yerlerden biri oldu" dedi.