Söğütlü'de AK Parti'ye hizmet verenler ahde vefa iftar yemeğinde buluştu

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hizmet verenler için ahde vefa iftar programı düzenlendi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Ak Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hizmet verenler için ahde vefa iftar programı düzenlendi.

Söğütlü Belediyesince yeni yapılan Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti Sakarya 1. sıra milletvekili adayı Lütfi Bayraktar, eski Söğütlü Belediye Başkanları Ertuğrul Özcan ve Hüseyin Genç, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt ile bugüne kadar teşkilatın çeşitli birimlerinde görev yapanlar katıldı.

Birbirleriyle hasret gideren partililer, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.

Programda konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, partilerinin kuruluşundan bu yana ilçede her zaman birinci olarak rakiplerine fark attığını söyledi.

İlçeye hizmetlerin getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özten, "Bu dönemde arkadaşlarımızla ilçemize kalıcı eserler yapmaya devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 1000 kişilik çok amaçlı salonumuz da hayırlı olsun. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bayraktar ve Kurt da programda bir konuşma yaptı.