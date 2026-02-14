Haberler

Bilecik'te köy muhtarı, yaşlı çiftin nikahını kıydı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtar Hüseyin Yıldırım, 60 yaşındaki Hasan Topçu ile 53 yaşındaki Serpil Kasap'ın nikahını kıydı. Tören, köy kahvehanesinde gerçekleştirildi ve çiftin mutluluklarına katılan yakınları teşekkür edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 dönemdir muhtarlık yapan Hüseyin Yıldırım, yaşlı çiftin nikahını kıydı.

İlçeye bağlı Yakacık köyü muhtarı Yıldırım, köy kahvehanesinde 60 yaşındaki Hasan Topçu ile 53 yaşındaki Serpil Kasap'ın hayatını birleştirdi.

Yıldırım, nikah merasiminin ardından evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Köyümüzde örf ve adetlerimize uygun bir nikah töreni gerçekleştirdik. Çiftlerimizin nikahını kıymak bana nasip oldu. Nikahımız, çiftimize hem anlamı hem de katılımcıların ilgisiyle unutulmaz anı olarak kalacak. Köyde daha önce de 20'ye yakın genç çiftlerin nikahlarını kıydım. Vatandaşımızın memnuniyetini dikkate alarak aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köyümüzde güzel bir birlik, beraberlik ve dayanışma var."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti