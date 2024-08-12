Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri bir binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle durduruldu

Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI SEFERLERİ DURDURDU

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi.

Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamaya göre ise ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından seferler tekrar normale döndü.